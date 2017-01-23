Şampiyonluk adayları yenişemedi: 0-0

Siber saldırganlar Lloyds’u hedef aldı— 23 Ocak 2017
İngiltere merkezli Lloyds’un internet üzerinden verdiği hizmetleri siber saldırıya uğradı.
Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme’nin şampiyonluk adayları GS FC ile Koçgiri 0-0 berabere kaldı.
Geçen haftanın lideri GS FC, sahasında konuk ettiği takipçisi Koçgiri ile zorlu bir mücadele verdi. Ancak taraflar iyi oynamalarına karşılık gol yollarında etkili olamadı. İlk yarıda Koçgiri önemli bir avantajı kullanamadı. Kazanılan penaltıyı Claudio Abagnale değerlendiremeyince karşılaşma başladığı gibi sonuçlandı.
İki takımın ikişer puan kaybetmesi üzerine haftayı galibiyetle kapatan Küçük Kaymaklı 2.Küme’de liderliğe yükseldi.
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