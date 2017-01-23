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Şampiyonluk adayları yenişemedi: 0-0

— 23 Ocak 2017

Centilmence geçen maçtan önce GS FC kaptanı Baran Çiçek ile Koçgiri kaptanı Hakan Antmen birbirlerine çiçek vererek, başarılar diledi.

Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme’nin şampiyonluk adayları GS FC ile Koçgiri 0-0 berabere kaldı.

Geçen haftanın lideri GS FC, sahasında konuk ettiği takipçisi Koçgiri ile zorlu bir mücadele verdi. Ancak taraflar iyi oynamalarına karşılık gol yollarında etkili olamadı. İlk yarıda Koçgiri önemli bir avantajı kullanamadı. Kazanılan penaltıyı Claudio Abagnale değerlendiremeyince karşılaşma başladığı gibi sonuçlandı.

İki takımın ikişer puan kaybetmesi üzerine haftayı galibiyetle kapatan Küçük Kaymaklı 2.Küme’de liderliğe yükseldi.

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