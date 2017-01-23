Siber saldırganlar Lloyds’u hedef aldı

İngiltere merkezli Lloyds’un internet üzerinden verdiği hizmetleri siber saldırıya uğradı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, uluslararası siber saldırganlar İngiltere’nin en büyük bankalarından biri olan Lloyds Banking Group’un dijital hizmetlerini hedef aldılar.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, Lloyds Banking’e yönelik siber saldırı yaklaşık 2 hafta önce gerçekleşti ve Lloyds müşterilerinin bir kısmı dijital hizmetlere 2 gün süre ile erişim sağlayamadılar.

Siber saldırı, Lloyds ile Banka’nın Halifax ve Bank of Scotland markalarının internet sitelerine yönelik trafiğin aşırı artırılması ve sitelere erişimin bu yolla bloke edilmesi şeklinde gerçekleşti.

Kaynaklara göre, hiçbir müşteri finansal bir kayıp yaşamadı. (dünya.com)