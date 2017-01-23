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Spiker Ayşegül Bıçkıcı’dan Londra’da diksiyon eğitimi

— 23 Ocak 2017

Türkiye televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden Ayşegül Bıçkıcı, Londra’da diksiyon eğitimi dersleri başlattı.

Kurucusu olduğu Abtems Akademi’nin eğitim etkinliği olarak DayMer bünyesinde başlayan kursların ilgi görmesi bekleniyor.

Diksiyon, etkili iletişim ve beden dili eğitimleri altında verilen kursun, gelen talepler doğrultusunda farklı kuruluşlarda da devam edeceği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Abtems Akademi’den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bu eğitimle, dilin ifade imkanlarını keşfederek yeteneklerin önündeki iletişim engelini kaldırmak, düşünceyi en etkili ve kısa yoldan ulaştırmak ve kişinin kendisini daha iyi ifade etmesini sağlamak amaçlanıyor. Radyo ve televizyonlarda deneyimli bir haberci ve program moderatörü olan Ayşegül Bıçkıcı aslen bir dilbilimci ve YADOT (Yabancılara Türkçe Eğitim) uzmanı. Dilbilimci-eğitimci vasfıyla birleştirdiği ekran deneyimlerini aktardığı diksiyon eğitimlerine Türkiye’den sonra Londra’da devam ediyor.”

Açıklamada, diksiyon kurslarına katılmak isteyenlerin, Abtems Akademi’nin ‘www.abtems.com’ internet sitesinden daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilecekleri ve kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

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