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Tiles DIY büyümeye devam ediyor

— 23 Ocak 2017

FAYANS ve banyo ekipmanları satış merkezi Tiles DIY, Birleşik Krallık’taki yatırımlarını artırmaya ve hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Her geçen gün sektörün parlayan bir yıldızı haline gelen Tiles DIY, Ilford’daki yeni şubesi ile Kuzey Doğu Londra başta olmak üzere tüm civarına hizmet veriyor.

Yüzlerce çeşit fayans ile yaşam alanlarınızı süsleyen Tiles DIY’ın yöneticisi Murat Yurtseven. Başarılı işadamı daha önce açtığı Home Tiles firmasını İngiliz iş ortağına devrettikten sonra kendi markası olan Tiles DIY ile büyük projelere imza atıyor. Profesyonel yaklaşım ve hizmet kalitesi ile içyapı inşaat ekipmanları satan Tiles DIY, yeni açtığı şubeleri ile kısa sürede sadece Londralılara değil tüm Britanya’ya hizmet verme konumuna geldi.

İç dizayn yaparken ihtiyaç duyulan mozaik, seramik, porselen, fayans çeşitleri, doğal taşlar ve her çeşit yapıştırıcı ve harç malzemesini bir arada bulabileceğiniz Tiles DIY, müşterilerine en iyi fiyat politikalarını sunuyor. Müşterilerine özel indirimler ve hediyeler veren Tiles DIY, profesyonel hizmet anlayışı ile memnuniyetini de her zaman en ön planda tutuyor.

7 şube ile müşterilerine hizmet veren Tiles DIY’ın yeni şubesi, 482 Ley Street, Ilford IG2 7BZ adresinde yer alıyor. 2 bin metre kare kapalı alan, 100 araçlık oto park ve 8 bin metre karelik deposu ile stoklu hizmet veren Tiles DIY’a 020 8340 7060 numaralı telefondan veya www.tilesdiy.co.uk internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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