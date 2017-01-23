Tooting’de bıçaklı ölüm

Wetherspoons’ta tavuk kanadında solucan iddiası— 23 Ocak 2017
Wetherspoons’ta tavuk kanadının içinden solucan çıktığı iddiası hijyen tartışmalarını gündeme getirdi.
Güney Londra’nın Tooting bölgesinde 21 yaşındaki bir erkeği evinde bıçaklayarak öldürdüğü suçlaması yapılan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Tooting Bec metro istasyonun yakınında Drakefield Road üzerinde bulunan bir evde sabaha karşı 03.00 sularında yaşanan olay sonrası çağrılan ambulans ekibi yaralı kişiyi hastaneye kaldırdı. Ancak yaralı kişi Kyle Maher, hastaneye vardıktan sonra hayatını kaybetti.
Polis, kısa bir soruşturma sonunda Pazar günü aynı caddede oturan 29 yaşındaki Richard Wilson-Michael’i gözaltına aldı. Cinayet, ağır bedensel zarar ve saldırı silahı bulundurma suçlamaları yapılan Michael’in bugün Bromley Magistrates Court’ta hakim karşısına çıkacağı belirtildi.
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