Trabzonspor zor engeli aştı: 3-2

Londra’nın ünlü galerisi selfie’leri sergileyecek— 23 Ocak 2017
Selfie çekerken aklınızda bulunsun, bir sanat eseri yaratıyor olabilirsiniz.
Summer Lane’de Yeni Boğaziçi’ni konuk eden Trabzonspor, galibiyet serisini devam ettirdi: 3-2.
iki takımın da mücadeleci futbollarıyla dikkat çektiği maçta ilk gol konuktakımdan geldi ve Rhys durumu 1-0 yaptı. Devre bitmeden Nurhan skora dengeyi getirdi: 1-1. İkinci devrenin başlarında Adem Ali, bu Trabzonspor lehine skoru değiştirdİ 2-1. Etkili oyunun sürdüren Yeni Boğaziçi yine Rhys ile durumu eşitledi: 2-2. Karşılaşmanın son bölümünde Adem Ali’nin kazandırdığı gol Trabzonspor’a üç puanı kazandırdı: 3-2.
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