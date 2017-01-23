Trabzonspor zor engeli aştı: 3-2

Summer Lane’de Yeni Boğaziçi’ni konuk eden Trabzonspor, galibiyet serisini devam ettirdi: 3-2.

iki takımın da mücadeleci futbollarıyla dikkat çektiği maçta ilk gol konuktakımdan geldi ve Rhys durumu 1-0 yaptı. Devre bitmeden Nurhan skora dengeyi getirdi: 1-1. İkinci devrenin başlarında Adem Ali, bu Trabzonspor lehine skoru değiştirdİ 2-1. Etkili oyunun sürdüren Yeni Boğaziçi yine Rhys ile durumu eşitledi: 2-2. Karşılaşmanın son bölümünde Adem Ali’nin kazandırdığı gol Trabzonspor’a üç puanı kazandırdı: 3-2.