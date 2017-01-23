Trump’la anlaşma May’in eline koz verecek

The Daily Telegraph gazetesi, “May’in ticaret anlaşması ABD’de istihdamın kapıların açacak” başlığıyla verdiği haberde, İngiliz hükümetinin ABD’ye önermeyi planladığı yeni ticaret anlaşmasının ayrıntılarını manşetine taşıyor.

Gazete haberinde, İngiliz hükümetinin değerlendirdiği seçenekler arasında iki ülkenin halihazırda birbirlerine sattığı mallar üzerindeki gümrük vergisini azaltma ve hatta tamamen kaldırmanın da yer aldığını belirtiyor.

Daily Telegraph bu özel haberinde, “Kaynaklar, gümrük vergisi konusunda varılacak herhangi bir anlaşmanın, May’e Brüksel ile yapacağı müzakerelerde önemli bir koz sağlayacağını ve AB liderlerinden İngiltere için iyi bir anlaşma yapmalarını istemesine olanak tanıyacağını düşünüyor” diyor.

Trump ile May, Cuma günü Washington’da bir araya gelecek. İngiltere başbakanı, yeni ABD başkanının görüştüğü ilk yabancı lider olmaya hazırlanırken, Trump daha önceki açıklamalarında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkma kararını övmüştü.

May, Pazar günü BBC’den Andrew Marr’a verdiği mülakatta, “kabul edilemez” olduğunu düşündüğü bir şeyi söylemesi ya da yapması halinde Trump’a bunu ifade etmekten “korkmayacağını” söyledi.

The Times gazetesi ise AB liderlerinin May’i Birlik’ten çıkmadan başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yapamayacağı konusunda uyardığına dikkat çekerken, iki liderin görüşmelerinde gündeme gelecek bir diğer zorlu konunun da NATO’nun geleceği olacağını vurguluyor.

Gazete konuyla ilgili baş yazısında, “May’in önceliği, İngiltere’nin toplam ihracatının yüzde 44’ünü yaptığı Avrupa ile ticari ilişkileri olmalıdır. Diğer yandan Trump ise karşılıklı fayda sağlayan değil, kendi çıkarına olan anlaşmalar yapmakla tanınıyor” yorumu yapılıyor. (bbctürkçe)