Londra Gazete
Son haberler
21 Ocak 2017 - Oakthorpe Türk Okuluna TWPA’dan anlamlı bağış
21 Ocak 2017 - Demokrasinin geleceği
21 Ocak 2017 - Umre’ye gidenler artık Kudüs’e de uğrayacak
21 Ocak 2017 - UETD’liler Portsmouth kermesinde buluştu
20 Ocak 2017 - “Hakkınız olan KKTC vatandaşlığını alın”
Home / İngiltere ve Londra / Trump’la anlaşma May’in eline koz verecek

Trump’la anlaşma May’in eline koz verecek

— 23 Ocak 2017

 

The Daily Telegraph gazetesi, “May’in ticaret anlaşması ABD’de istihdamın kapıların açacak” başlığıyla verdiği haberde, İngiliz hükümetinin ABD’ye önermeyi planladığı yeni ticaret anlaşmasının ayrıntılarını manşetine taşıyor.

 

Gazete haberinde, İngiliz hükümetinin değerlendirdiği seçenekler arasında iki ülkenin halihazırda birbirlerine sattığı mallar üzerindeki gümrük vergisini azaltma ve hatta tamamen kaldırmanın da yer aldığını belirtiyor.

Daily Telegraph bu özel haberinde, “Kaynaklar, gümrük vergisi konusunda varılacak herhangi bir anlaşmanın, May’e Brüksel ile yapacağı müzakerelerde önemli bir koz sağlayacağını ve AB liderlerinden İngiltere için iyi bir anlaşma yapmalarını istemesine olanak tanıyacağını düşünüyor” diyor.

Trump ile May, Cuma günü Washington’da bir araya gelecek. İngiltere başbakanı, yeni ABD başkanının görüştüğü ilk yabancı lider olmaya hazırlanırken, Trump daha önceki açıklamalarında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkma kararını övmüştü.

May, Pazar günü BBC’den Andrew Marr’a verdiği mülakatta, “kabul edilemez” olduğunu düşündüğü bir şeyi söylemesi ya da yapması halinde Trump’a bunu ifade etmekten “korkmayacağını” söyledi.

The Times gazetesi ise AB liderlerinin May’i Birlik’ten çıkmadan başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yapamayacağı konusunda uyardığına dikkat çekerken, iki liderin görüşmelerinde gündeme gelecek bir diğer zorlu konunun da NATO’nun geleceği olacağını vurguluyor.

Gazete konuyla ilgili baş yazısında, “May’in önceliği, İngiltere’nin toplam ihracatının yüzde 44’ünü yaptığı Avrupa ile ticari ilişkileri olmalıdır. Diğer yandan Trump ise karşılıklı fayda sağlayan değil, kendi çıkarına olan anlaşmalar yapmakla tanınıyor” yorumu yapılıyor. (bbctürkçe)

86
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

19 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 829

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close