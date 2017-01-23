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Wetherspoons’ta tavuk kanadında solucan iddiası

— 23 Ocak 2017

Wetherspoons’ta tavuk kanadının içinden solucan çıktığı iddiası hijyen tartışmalarını gündeme getirdi.

Shya Henry, akşam yemeği için erkek arkadaşı ile yemek ve içecek fiyatlarının ucuz olması ile bilenen Wetherspoons’a gitti.

Wetherspoons’un Hackney’deki şubesinde kızarmış tavuk kanadı siparişi veren 20 yaşındaki genç kadın, servis edilen yemeğini görünce gözlerine inanamadı.

Kızarmış tavuk kanadı siparişi veren Henry, yemeğinin içinde solucan görünce çığlık attığını, garsonun ise durum karşısında donup kaldığını söyledi.

The Sun gazetesine konuşan Henry, tabağındaki solucanı yemeğinin yarısında fark ettiğini, yemeği pişiren, hazırlayan ve ona servis edenlerin kanadın içindeki solucanı nasıl fark etmediklerini alamadıklarını ifade etti.

Kuaför olan Shya Henry, kendi müşterilerine çay hazırladığını ve servis etmeden önce her zaman içinde saç teli veya herhangi bir pisliğin olup olmadığını kontrol ettiğini belirterek, “Hala düşündükçe midem bulanıyor.”  dedi.

Henry’e para iadesi yapıp, yaşananlar adına özür dileyen Wetherspoons yetkilileri, olay hakkında inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından kızarmış tavuk kanadından çıkan cismin solucan değil kanatlı hayvanların paketlenirken kullanılan bir tür iplik olduğunu savundu.

Wetherspoons sözcüsü her yıl milyonlarca öğün yemek servis ettiklerini, müşterileri için en temiz ve sağlıklı yemekleri hazırladıklarını ifade etti.

Sözcü, yaşanan olayın bir daha tekrarlanmaması için daha fazla özen göstereceklerini belirtti.

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