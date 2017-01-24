16 yaşındaki öğrencinin kurduğu şirkete 5 milyonluk teklif

İngiltere’de yaşayan 16 yaşındaki İngiliz öğrencinin kurduğu internet sitesine 5 milyon pound’luk (yaklaşık 23 milyon TL) yatırım teklif edildi. Anne babasının evinde yatak odasında yarattığı web sitesinde Amerikalı bir yatırımcıdan 5 milyon pound teklif edilen Muhammed Ali teklifi reddetti.

12 yaşındayken ilk şirketini kuran Muhammed Ali, yarattığı video oyunu ve finansuygulaması ile şimdiye kadar 40 bin pound’dan fazla para kazandı.

Bir grup Amerikalı yatırımcının kendisiyle görüşmek üzere Londra’ya geldiğini anlatan Muhammed Ali teklif karşısında şaşırsa da bu teklifi geri çevirmiş. Muhammed Ali, “Yatırımcılarla Londra’da tanıştık. Küresel bir datayla çalışan bir şirketti ancak benim yarattığım teknolojisi ilişkisinin farkına varamadılar” dedi.

Aralık sonunda teklifi reddettiğini anlatan Ali, “Bunun benim için büyük bir risk olduğunun farkındayım ama bazı şeyleri kendim başarmak istiyorum” diye konuştu. (hürriyet)