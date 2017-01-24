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ABD’nin başarısız denemeden haberi vardı

— 24 Ocak 2017

İngiliz basını, nükleer silah sistemi Trident programı kapsamında, boş bir füzenin fırlatılma denemesinin başarısız olduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan ve hükümetin bu bilgiye sahip olmasına karşın kamuoyundan saklayıp saklamadığına yoğunlaşan tartışmalara yer vermeyi sürdürüyor.

The Times gazetesi, ABD yönetiminin başarısız füze denemesinden haberdar olduğu ve İngiliz hükümetinden bu bilgiyi açıklamamasını istediği iddiasını birinci sayfasına taşıyor.

Gazete, füze denemesinin başarısız olması ve hedefinden sapmasının ABD’li Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen füzenin veri iletişim sistemindeki bir hatadan kaynaklandığını öne sürüyor.

Gazeteye konuşan İngiliz bir askeri kaynak, “(İngiltere eski Başbakanı David) Cameron hükümetinden bu konuyla ilgili yorum yapmamasını isteyen Barack Obama yönetimiydi. ABD yönetimi, diğer füzelerde de benzer sorunlar olabileceğinden endişelenmiş olabilir. İngiliz denizaltısı, füzeyi başarılı bir şekilde fırlatma noktasına götürdü ve fırlatma işlemini gerçekleştirdi. Buradaki sorun ABD patentli teknolojiden kaynaklandı” diyor.

i gazetesi de İngiliz parlamenterlerin hükümeti olayı örtbas etmekle suçladıklarını ve Başbakanlık’tan yapılan açıklamayla Theresa May’in toplam maliyeti 40 milyar doları bulan Trident nükleer füze programının genişletilmesi teklifine destek istediği dönemde başarısız denemeden haberdar olduğunu kabul ettiğini bildiriyor. (bbctürkçe)

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