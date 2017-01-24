Dumlupınar’ın dirilişi: 4-0

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak ilk yarının son haftalarında kaybettiği puanlarla hayal kırıklığı yaşayan Dumlupınar, hızlı başladığı ikinci etapta bu kez de Gaziantepspor’u farklı yendi. 4-0.

Öncelikle play-off’a kalmak için ilk dördü hedefleyen Dumlupınar, ligin iyi futbol oynayan takımı Gaziantepspor önünde etkili göründü. Wadham Lodge’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve üst üste gol fırsatlarını kullanamayan ev sahibi ekip, Benjamin’in 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya da aynı tempoyla giren Dumlupınar, 63. dakikada Hüseyin İsa ile ikinci golü buldu. 70. dakikada David’e yapılan penaltıyı aynı futbolcu gole çevirdi: 3-0. 80. dakikada yine David durumu 4-0 yaptı.