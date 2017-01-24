Dumlupınar’ın dirilişi: 4-0

ABD’nin başarısız denemeden haberi vardı— 24 Ocak 2017
The Times gazetesi, ABD yönetiminin başarısız füze denemesinden haberdar olduğu ve İngiliz hükümetinden bu bilgiyi açıklamamasını istediği iddiasını birinci sayfasına taşıyor.
Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak ilk yarının son haftalarında kaybettiği puanlarla hayal kırıklığı yaşayan Dumlupınar, hızlı başladığı ikinci etapta bu kez de Gaziantepspor’u farklı yendi. 4-0.
Öncelikle play-off’a kalmak için ilk dördü hedefleyen Dumlupınar, ligin iyi futbol oynayan takımı Gaziantepspor önünde etkili göründü. Wadham Lodge’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve üst üste gol fırsatlarını kullanamayan ev sahibi ekip, Benjamin’in 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıya da aynı tempoyla giren Dumlupınar, 63. dakikada Hüseyin İsa ile ikinci golü buldu. 70. dakikada David’e yapılan penaltıyı aynı futbolcu gole çevirdi: 3-0. 80. dakikada yine David durumu 4-0 yaptı.
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