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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

— 24 Ocak 2017

Dünyadaki 199 ülkenin pasaportunu vizesiz veya gümrükte vize alarak giriş sağladığı ülke sayısı açısından sıralayıp sürekli güncelleyen Arton Capital, 2017’nin ilk çeyreği için Passport Index en güçlü pasaportlar listesini açıkladı. Listede Almanya, İsveç ve Singapur ilk üç sırada yer aldı. Kıbrıs pasaportu ise 14’üncü sırada

2016’nın ilk çeyreğine kıyasla vizesiz veya kapıda vizeyle giriş hakkı tanıdığı ülke sayısını 2 artırarak 104‘e yükselten Türkiye ise, 7 ülkenin pasaportuna yönelik hızlı vizesizleşme yüzünden genel sıralamada güç kaybetti. 2016’nın genelinde pasaportunun gücü açısından 41’inci grupta yer alan Türkiye pasaportu, 2017’nin başında 42’inci sıraya geriledi. Bireysel sıralamadaysa Türkiye 199 ülke içinde 83’üncü sırada yer aldı.

Ocak 2017 sıralamasına göre dünyanın en güçlü 10 pasaportu, vizesiz ve kapıda vizeyle giriş yapabildiği toplam ülke sayısı itibarıyla şöyle:

  • Almanya – 158 ülke, 1
  • İsveç – 157, 2
  • Singapur – 157, 2
  • Danimarka – 156, 3
  • Finlandiya – 156, 3
  • Fransa – 156, 3
  • İspanya – 156, 3
  • İsviçre – 156, 3
  • Norveç – 156, 3
  • Birleşik Krallık – 156, 3
  • 2016’nın başına kıyasla 2017 Ocak ayında yedi ülkenin pasaportu 30’dan fazla ülkeye daha vizesiz veya kapıda vizeyle giriş hakkı elde ederken, aralarında Türkiye’nin de olduğu 10 ülkenin pasaportu, giriş serbestisi olduğu ülke sayısını 2 artırdı.
  • Kıbrıs pasaportu ise listenin 14’üncü sırasında yer alıyor. (KıbrısHaber)
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