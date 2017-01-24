Guardian ‘tabloid’ mi oluyor?

Gazetelerde dikkat çeken bir de sektörel bir haber yer alıyor.

The Times gazetesi, rakibi The Guardian’ın mali durumunu düzeltmek amacıyla verimliliği artırmayı hedefleyen bir dizi önlem aldığını öne sürüyor.

Gazetenin haberine göre, şu anda ‘Berliner’ formatında yayımlanan The Guardian tabloid boyutuna geçmeyi planlıyor ve gazetenin basılması işini de The Times’ın sahibi olan News UK grubuna vermeyi düşünüyor.

The Times’a konuşan farklı kaynaklar, The Guardian’ın planlarını doğruluyor ancak henüz verilmiş bir karar olmadığını belirtiyor. (bbctürkçe)