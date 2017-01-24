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Hackney’de bıçaklanan bir kişi yaşam kavgası veriyor

— 24 Ocak 2017

Kingsland High Road, Hackney

Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde bıçaklanan bir erkek hastanede yaşam kavgası veriyor.

Geçtiğimiz Pazar günü Kingsland High Road’a sabaha karşı 5.30’da ihbar üzerine giden polis ekibi bıçakla yaralanmış 30’lu yaşlarında bir erkek buldu. İlk tedavisi polis ekibi tarafından yapılan yaralı kişi, gelen Londra hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Çevre yolları kordon altına alan Hackney CID’den polis ekibi soruşturmaya hemen başladı. Olayla ilgili olarak bilgi sahibi olanların 101 numaradan Hackney CID’yi veya 0800 555 111 Crimestoppers’ı aramaları istendi.

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