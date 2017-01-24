Hackney’de bıçaklanan bir kişi yaşam kavgası veriyor

16 yaşındaki öğrencinin kurduğu şirkete 5 milyonluk teklif— 24 Ocak 2017
İngiltere’de yaşayan 16 yaşındaki İngiliz öğrencinin kurduğu internet sitesine 5 milyon pound’luk (yaklaşık 23 milyon TL) yatırım teklif edildi.
Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde bıçaklanan bir erkek hastanede yaşam kavgası veriyor.
Geçtiğimiz Pazar günü Kingsland High Road’a sabaha karşı 5.30’da ihbar üzerine giden polis ekibi bıçakla yaralanmış 30’lu yaşlarında bir erkek buldu. İlk tedavisi polis ekibi tarafından yapılan yaralı kişi, gelen Londra hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.
Çevre yolları kordon altına alan Hackney CID’den polis ekibi soruşturmaya hemen başladı. Olayla ilgili olarak bilgi sahibi olanların 101 numaradan Hackney CID’yi veya 0800 555 111 Crimestoppers’ı aramaları istendi.
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