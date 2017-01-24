İngiltere yatırımcı vizesi: 2 milyon sterlin

Türkiye’de yurtdışı yatırım ve ikinci vatandaşlık konusunda danışmanlık hizmeti veren Yeni Bir Hayat ülkelerin sunduğu olanaklar ve yatırım bedelleri ile ilgili bir rehber hazırladı.

Dünyadaki birçok ülkenin yer aldığı kitapta İngiltere için de şu bilgilere yer veriliyor.

İngiltere yatırımcı vizesi, İngiltere‘de en az 2 milyon sterlin tutarında yatırım yapanlara veriliyor. İngiltere‘de yılda 6 ay ikamet etme şartı aranıyor. Bu vizeyle İngiltere‘ye yerleşebilir, çalışabilir ya da iş kurabilir, 5 yıl içinde süresiz oturum ve süresiz oturumun 1 sene sonrasında da İngiliz vatandaşlığına başvurma hakkı kazanabilirsiniz. 5 milyon sterlin yatıranlar 3 yılda, 10 milyon sterlin yatıranlar 2 yılda bu hakkı alıyor.