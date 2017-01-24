Londra Gazete
Son haberler
23 Ocak 2017 - Spiker Ayşegül Bıçkıcı’dan Londra’da diksiyon eğitimi
21 Ocak 2017 - Oakthorpe Türk Okuluna TWPA’dan anlamlı bağış
21 Ocak 2017 - Umre’ye gidenler artık Kudüs’e de uğrayacak
21 Ocak 2017 - UETD’liler Portsmouth kermesinde buluştu
20 Ocak 2017 - “Hakkınız olan KKTC vatandaşlığını alın”
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere yatırımcı vizesi: 2 milyon sterlin

İngiltere yatırımcı vizesi: 2 milyon sterlin

— 24 Ocak 2017

Türkiye’de yurtdışı yatırım ve ikinci vatandaşlık konusunda danışmanlık hizmeti veren Yeni Bir Hayat ülkelerin sunduğu olanaklar ve yatırım bedelleri ile ilgili bir rehber hazırladı.

Dünyadaki birçok ülkenin yer aldığı kitapta İngiltere için de şu bilgilere yer veriliyor.

İngiltere yatırımcı vizesi, İngiltere‘de en az 2 milyon sterlin tutarında yatırım yapanlara veriliyor. İngiltere‘de yılda 6 ay ikamet etme şartı aranıyor. Bu vizeyle İngiltere‘ye yerleşebilir, çalışabilir ya da iş kurabilir, 5 yıl içinde süresiz oturum ve süresiz oturumun 1 sene sonrasında da İngiliz vatandaşlığına başvurma hakkı kazanabilirsiniz. 5 milyon sterlin yatıranlar 3 yılda, 10 milyon sterlin yatıranlar 2 yılda bu hakkı alıyor.

Haber Okunma Sayısı: 22
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

19 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 829

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close