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İngiltere’nin büyümesi yüzde 1’e gerileyebilir”

— 24 Ocak 2017

 

İngiliz ekonomisinin büyümesinin bu yılın sonunda yüzde 1,3, gelecek yılın sonunda ise yüzde 1’e gerileyebileceği belirtildi.

Londra merkezli Ernst& Young Item Club tarafından açıklanan raporda, İngiltere ekonomisinin büyümesinin gelecek üç yıl boyunca yavaşlayacağı, büyümenin iç tüketim yerine daha çok dış ticarete dayalı olacağı öngörüsünde bulunuldu.

Raporda, İngiltere‘de ekonomik büyümenin 2017 yılının sonunda yüzde 1,3, gelecek sene ise yüzde 1 seviyesine gerileyebileceği kaydedildi.

İngiltere’de geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yıllık büyüme yüzde 2,2 olmuştu.

Raporda ayrıca, ülkede enflasyonun 2017 yılının sonunda yüzde 3,1 seviyesine yükselebileceği, 2018 yılının sonunda ise yüzde 2 seviyesine gerileyebileceği belirtildi.

İngiltere’de geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,8 olarak kaydedilen işsizlik oranının ise 2018 yılının sonunda yüzde 6’nın üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan AB referandumundan bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 17 değer kaybeden İngiliz sterlinin ülkenin ihracat performansını olumlu yönde etkileyebileceği vurgulandı.

Raporda, İngiltere‘nin toplam ihracatının bu yılın sonunda yüzde 3,3, gelecek yılın sonunda ise yüzde 5,2 artabileceği tahmininde bulunuldu. (aa)

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