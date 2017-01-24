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İshal ilacıyla servet sahibi oldu

— 24 Ocak 2017

Elizabeth ve David Smith.

İngiltere’de yaşayan David Smith, eşinin yemeklerine müshil ilacı koyarak işleri üzerine aldı ve 11 milyon (2.5 milyon sterlin) lira elde etti.

İngiltere’de Elizabeth Smith, 2012 yılında emekli asker David Smith ile hayatını birleştirdi.

Kadın, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle işine gidemez oldu. Şirketteki yetkilerini eşine devretti.

2 yıl hastalığı teşhis edilemeyen Elizabeth Smith, evine hırsız da girince hayatının şokunu yaşadı. Çünkü hırsızlığı eşi Davit Smith yaptırmıştı.

David Smith’in eşinin yemeklerine müshil ilacı koyup zehirleyerek işleri devraldığı ve eşine ait bir fabrikayı satıp 11 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.David Smith’in hesabından binlerce sterlin çektiğini de belirleyen Elizabeth Smith, gerçekleri öğrenince eşinden hemen boşandı ve gerekli işlemleri başlattı.

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