İshal ilacıyla servet sahibi oldu— 24 Ocak 2017
İngiltere’de yaşayan David Smith, eşinin yemeklerine müshil ilacı koyarak işleri üzerine aldı ve 11 milyon (2.5 milyon sterlin) lira elde etti.
İngiltere’de yaşayan David Smith, eşinin yemeklerine müshil ilacı koyarak işleri üzerine aldı ve 11 milyon (2.5 milyon sterlin) lira elde etti.
İngiltere’de Elizabeth Smith, 2012 yılında emekli asker David Smith ile hayatını birleştirdi.
Kadın, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle işine gidemez oldu. Şirketteki yetkilerini eşine devretti.
2 yıl hastalığı teşhis edilemeyen Elizabeth Smith, evine hırsız da girince hayatının şokunu yaşadı. Çünkü hırsızlığı eşi Davit Smith yaptırmıştı.
David Smith’in eşinin yemeklerine müshil ilacı koyup zehirleyerek işleri devraldığı ve eşine ait bir fabrikayı satıp 11 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.David Smith’in hesabından binlerce sterlin çektiğini de belirleyen Elizabeth Smith, gerçekleri öğrenince eşinden hemen boşandı ve gerekli işlemleri başlattı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak