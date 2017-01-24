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Home / Spor / Küçük Kaymaklı lider oldu: 4-2

Küçük Kaymaklı lider oldu: 4-2

— 24 Ocak 2017

Peter May Sports Centre’da oynanan karşılaşmada Küçük Kaymaklı, Yeşilada’ya 4-2 galip gelerek liderliğe yükseldi.

İki takımın da golü düşünerek oynadığı karşılaşmada Küçük Kaymaklı, Erkin ve Jake’in vuruşlarıyl 2-0’lık avantaj yakaladı. Maçı bırakmayan Yeşilada … golleriyle skoru eşitledi ve devre 2-2 bitti. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran KüçükKaymaklı, İsmet-Jake ikilisiyle iki gold aa kaydedeine sahadan 4-2 galip ayrılan Küçük Kaymaklı İkinci Küme’nin yeni lideri oldu.

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