Kusursuz dişler mükemmel gülüşler

HER geçen gün daha da önemi anlaşılan ağız ve diş sağlığında yeni tedavi yöntemleri hem ağrısız tedaviyi hem de uzun yıllar sağlamlık garantisi veriyor.

Yaklaşık yirmi yıldır Kuzey Londra’da başta Türkçe konuşan toplumlara olmak üzere bölge sakinlerine hizmet veren Ege Üniversitesi ve İsveç Stockholm Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun Ahmed ve Sevtap Mehri ile oğulları Mesut Mehri kusursuz dişler ile mükemmel gülüşler vat ediyor.

HAFTALARCA BEKLEMEYE SON

Diş sağlığı teknolojisinin en son ürünü olan üç boyutlu görüntüleme, anında modelleme ve kesme ile artık diş yaptırmak için haftalarca beklemeye son. Alman menşeli dünya markası Sirona’nın Cerec MC XL modeli ile İngiltere’nin sayılı diş hekimlerinden Mehri ailesi, sektörde adeta çığır açtı. Sadece 22 dakika içinde yeni dişinize sahip olacağınız teknoloji hem ağrısız hem de uzun yıllar sağlamlık garantisi veriyor.

DİŞ TELİ TARİH OLUYOR

Çene ve diş yapılarından kaynaklı olarak çıkan eğri ve çarpık dişler birçok kişiyi hem rahatsız ediyor hem de dişlerin sıkışmasından kaynaklı zayıflayan mineleri nedeni ile hızlı ve erken çürüme riski oluşturuyor. Diş hekimliği literatüründe ortodonti tedavisi olarak bilinen ve metal teller kullanılarak eğri ve çarpık dişlerin düzleştirilme tedavisi kabus olmaktan çıkıyor. Sirona Cerec MC XL ile yapılan 3 boyutlu görüntüleme ile hastaların diş yapıları Amerika’daki merkeze gönderiliyor ve burada üretilen özel kalıplar ile ortalama 1 yılda tedavi tamamlanıyor. Kişiye özel üretilen bu kalıplar ise her 10 günde bir yenisi ile değiştiriliyor.

MÜKEMMEL GÜLÜŞ KAMPANYASI

İstediğiniz her an ve her yerde kullanabileceğiniz size özel diş kalıbınız ile dişlerinizi beyazlatmanız da mümkün. Mehri ailesi sahipleri olduğu Duckett Dental Surgery ve The Green Dental Practice kliniklerinde son teknoloji görüntüleme sistemi, lazer ve Sirona Cerec MC XL ile kusursuz dişlere mükemmel gülüşlere çok uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz.

Diş hekimliği alanında Avrupa standartlarına uygun en son teknolojiyle en kaliteli hizmeti veren Duckett Dental Surgery 627 Green Lanes, Haringey N8 0RA adresinde, The Green Dental Practice şubesi ise 701 High Rd, North Finchley N12 0BT adresinde yer alıyor. Daha detaylı bilgi için 020 8347 6490 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabilirsiniz.