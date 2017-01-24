Mehmet Ali Erbil, kızını Londra’ya gönderdi

Theresa May, Türkiye’ye gidiyor— 24 Ocak 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek.
Mehmet Ali Erbil’in, 1996’da boşandığı Nergis Kumbasar’dan olan kızı 21 yaşındaki Yasmin, Instagram’daki seksi video ve fotoğraflarıyla gündemde.
ÖNCE DİL EĞİTİMİ SONRA OYUNCULUK
Son dönemde kızını magazin bültenlerinde sık gören baba Mehmet Ali Erbil, radikal bir karara imza atarak kızını Londra’ya gönderdi. Yasmin Erbil burada önce dil okuluna gidip daha sonra oyunculuk eğitimi alacak.
Geçtiğimiz yaz aylarında da adından çokça söz ettiren Yasmin Erbil, zaman zaman sosyal paylaşım sitelerinde de özel fotoğraflarını paylaşıyor.
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