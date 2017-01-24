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Sinn Feinn’in ilk kadın lideri Michelle O’Neil

— 24 Ocak 2017

Sinn Feinn’in yeni lideri Sağlık Bakanı Michelle O’Neil

Kuzey İrlanda’nın cumhuriyetçi partisi Sinn Feinn liderliğine Sağlık Bakanı Michelle O’Neil getirildi.

Kuzey İrlanda’nın cumhuriyetçi partisi Sinn Feinn liderliğine Sağlık Bakanı Michelle O’Neil getirildi.

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) geçmişi olmayan 40 yaşındaki O’Neil bu göreve gelen ilk kadın oldu.

Milliyetçi parti, Brexit’e karşı olan Kuzey İrlanda’ya Avrupa Birliği’nin özel statü vermesi gerektiğini savunuyor.

Yeni lider de ilk mesajını Londra’ya gönderdi: “İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının Belfast Anlaşması’nın içeriğini zayıflatmasına izin vermeyiz. Halkımızın Birlik’te kalma yönünde oy kullanmasına karşı Kuzey İrlanda, Avrupa Birliği’nden ayrılmaya zorlanıyor.”

IRA eski komutanı ve partinin önceki lideri Martin McGuinness, sağlık sorunlarını ve siyasi krizi gerekçe göstererek geçtiğimiz hafta görevinden istifa etmişti.

Kuzey İrlanda 2 Mart’ta erken seçime gidecek. (euronews)

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