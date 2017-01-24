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Theresa May, Türkiye’ye gidiyor

— 24 Ocak 2017

İngiltere Başbakanı Theresa May Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek.

Theresa May, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

May Cuma günü Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin hemen ardından Türkiye’ye geçecek.

İngiltere Başbakanı olarak ilk kez Türkiye’yi ziyaret edecek olan May, ülkesini Avrupa Birliği’nden (AB) çıkarmaya hazırlanıyor.

May, Brexit sonrası İngiltere’nin ‘büyük ve küresel bir ticaret ulusuna’ dönüşeceğini söylemişti.

İngiltere hükümeti bu kapsamda, AB’den çıktıktan sonra aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için görüşmeler yürütüyor.

May’in Ankara’daki temasları sırasında ele alınması beklenen diğer konular ise Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile mücadele, mülteci krizi ve Kıbrıs görüşmeleri olacak.

MAY’İN SÖZCÜSÜNDEN ‘İNSAN HAKLARI’ SORUSUNA YANIT

İngiltere’de Başbakanlık Sözcüsü, May’in Türkiye’de insan hakları ihlallerini gündeme getirip getirmeyeceğine ilişkin gazetecilerin bir sorusu üzerine, “Türkiye’nin demokrasisini ve kurumlarını desteklediğimizi açıkça belirttik” dedi.

Sözcü yanıtında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Başbakan bu fırsatı desteğimizi yinelemek için kullanacak ama Türkiye’nin buna (darbe girişimine) yanıtının orantılı olması gerektiği konusunda açık olacağız ve tabii ki bu konuları gündeme getirmeye devam edeceğiz.” (bbctürkçe)

 

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