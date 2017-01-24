Üniversite öğrencisinin katili Ali Taş çıktı

Wembley Stadı’nın yakınlarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin katil zanlısı olarak Ali Taş adlı bir kişi tutuklandı.

Geçen Cuma günü gece yarısından sonra meydana gelen olayda Middlesex Üniversitesi’nde işletme eğitimi alan 19 yaşındaki Djodjo Nsaka, göğsünden aldığı tek bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.

Polis ve sağlık ekipleri gece saat 01.15 civarında Fulton Road’da bir erkeğin saldırıya uğradığı yolunda gelen ihbar ile olay yerine gitmişti. Polis memurları ve Londra Ambulans Servisi genci kurtarmak için büyük çaba harcamasına rağmen, 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin olay yerinde ölümünü engelleyememişti. Korkunç olayda 20 yaşında başka bir erkek de hafif şekilde yaralanmış, Scotland Yard polisleri bir kişiyi cinayet şüphesi ile gözaltına aldıktan sonra serbest bırakmıştı.

Wembley Stadı’nın birkaç yüz metre uzağında yaşanan cinayetin soruşturmasını yapan polis ekipleri, elde ettikleri deliller ile olaydan iki gün sonra 20 yaşındaki Ali Taş’ı gözaltına aldı.

22 Ocak Pazar günü cinayetin katil zanlısı olarak yakalanan Ali Taş, Hendon Mahkesinde yapılan duruşmada 19 yaşındaki Djodjo Nsaka’yı öldürmek ve 20 yaşında ismi açıklanmayan diğer bir kişiyi yaralamaktan suçlu bulundu.

Olayın Londra’da 2017 yılında gençlere yönelik ilk cinayet olduğu belirtilirken, cinayetle ilgili bilgisi olanların 0800 555 111’den Crimestoppers’ı aramaları talep edildi.