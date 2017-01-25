1 Sterlin 4.8499 TL’den satışta

Erotik TV kanalı izleyicilerine, halk öfkeli— 25 Ocak 2017
Erotik televizyon kanalı Babestation’ı aramaya çalışanların yanlışlıkla İrlanda’nın Westport şehrindeki evlerin telefonunu araması, kent sakinlerinin başına dert oldu.
Türk Lirası’nın Dolar karşısındaki bugün geç saatlerde yükselişinin ardın Sterlinde de artma gerçekleşti.
Döviz.com sitesine göre Sterlin satış fiyatı 4.8499 TL olurken, alış ise 4.8349’a çıktı.
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