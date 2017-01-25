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1 Sterlin 4.8499 TL’den satışta

— 25 Ocak 2017

 

Türk Lirası’nın Dolar karşısındaki bugün geç saatlerde yükselişinin ardın Sterlinde de artma gerçekleşti.

Döviz.com sitesine göre Sterlin satış fiyatı 4.8499 TL olurken, alış ise 4.8349’a çıktı.

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