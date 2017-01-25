Ağır Roman Londra’da sahnelenecek

KOLERA Sokağı / Ağır Roman, Metin Kaçan’ın aynı adlı ünlü romanından uyarlanmış oyun saygın bir berberin oğlu olan mekanik Salih’in hikayesini anlatıyor. Salih çok sevilen biri olmasına rağmen başı beladan kurtulamaz. “Ağır Roman ile Londra’dan İstanbul’un yeraltı dünyasına bir yolculuk bizimkisi.” diyen Arcola Ala-Turka ekibi, çok beğeni gören Mahmud ile Yezida, Pelléas et Mélisande ve Werther’dan sonra yönetmen Aylin Bozok’un tiyatra grubuna geri döndüğünü açıkladı. İngiltere’nin önde gelen Türkçe tiyatro gruplarından Arcola Ala-Turka tarafından sahnelenecek bu oyun tüm tiyatro severler için eşsiz ve unutulmaz bir deneyim olacak. İlk adımları, 2001 yılında Arcola Theatre Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen tarafından atılan ve o günden beri amatör ve profesyonel Türk ve Kürt oyuncular ile çalışmalarına hemen hemen aralıksız devam eden Ala –Turka, Vasıf Öngören’den Asiye Nasıl Kurtulur?, Arthur Miller’den Cadı Kazanı ve Ionesco’dan Kel Şarkıcı gibi akıllarda kalan projelere imza attı. Ekip ayrıca, bazen uzaktan Türkiyeli olmayı, bazen de Türkiye’ye uzaktan bakmayı irdeleyen Ana Hatlar, Yastık Altında, Kapılar ve Adını Sen Söyle gibi kendi yazdıkları oyunları da sahnelediler. Son oyunları Savaşın Çocukları’ndan alıntılar British Museum’da sahnelendi.

Creative/Disruption 17 programı çerçevesinde sponsorluğunu Bloomberg’in yapacağı oyun Türkçe sahnelenip İngilizce üst yazılı olacak ve 18 yaş ve üstü seyirciyi kabul edecek.

Disruption 17 yapımcılarından Nick Connaughton “Ala-Turka İngiltere’de Türkçe tiyatro yapan grupların önde gelenlerinden. Grubun artan başarılarıyla gurur duyuyoruz. Grubu ilginç yapan sadece Türkçe konuşanları değil “Köprüden Manzaralar” gibi klasiklerle tüm seyircileri tiyatroya çekmesi. Bu yıl Cholera Street / Ağır Roman’ın da aynı şeyi yapacağından şüphemiz yok.”

Oyunun yönetmeni Aylin Bozok ise “Ağır Roman en gizli saklı gerçeklerimize ayna tutuyor. Geçmişimizden gelen kokular ve renklerle dolu bu sokaktan geçerken, eski hayatımızdan parçalara rastlıyoruz. Kolera Sokağı’ndaki hayatlara daha yakından baktığımızda ise aslında aynadaki buharı silip kendimizi görmüş oluyoruz. Oyunda bir karakterin dediği gibi “Hiç masalım olmadı benim… kenar süsü fanteziler bir yana””

26 Ocak Perşembe başlayıp 28 Ocak Cumartesi sona erecek olan performanslar saat 20.00’de başlayacak ve ayrıca Cumartesi günü için saat 15.30’da gündüz matinesi de oynanacak. 120 dakikalık tiyatro gösterisi için www.arcolatheatre.com/event/cholera-street-agir-roman internet sitesi üzerinden veya 020 7503 1646 numaralı telefondan 10 poundluk veya 8 poundluk biletler temin edebilirsiniz.