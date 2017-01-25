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British Gas şirketine 9,5 milyon sterlinlik ceza

— 25 Ocak 2017

İngiltere‘nin önde gelen enerji şirketlerinden British Gas Business’ın müşterilerinin faturalarındaki gecikme ve hatalar nedeniyle toplam 9,5 milyon sterlin para cezası ödemesi kararlaştırıldı.

İngiliz enerji regülatörü Ofgem’den yapılan açıklamada, şirketin müşterilerinin faturalarındaki gecikmeler ve hatalar nedeniyle 9,5 milyon sterlin ödemesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada faturalara ilişkin müşterilerden gelen şikayetlerin, şirketin 2014 yılında yeni bir bilgisayar sistemine geçmesinin ardından başladığı belirtildi.

Şirketin faturalarındaki gecikme ve hatalardan yaklaşık 6 bin müşterisinin etkilendiği belirtildi.

Konuya ilişkin olarak British Gas Business’ın Direktörü Gab Barbaro, müşterilerin zararlarının telafi edildiğini, mevcut sistemin iyileştirilmesi için çalışmaların tamamlandığını söyledi.(aa)

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