British Gas şirketine 9,5 milyon sterlinlik ceza— 25 Ocak 2017
British Gas Business’ın müşterilerinin faturalarındaki gecikme ve hatalar nedeniyle toplam 9,5 milyon sterlin para cezası ödemesi kararlaştırıldı.
İngiltere‘nin önde gelen enerji şirketlerinden British Gas Business’ın müşterilerinin faturalarındaki gecikme ve hatalar nedeniyle toplam 9,5 milyon sterlin para cezası ödemesi kararlaştırıldı.
İngiliz enerji regülatörü Ofgem’den yapılan açıklamada, şirketin müşterilerinin faturalarındaki gecikmeler ve hatalar nedeniyle 9,5 milyon sterlin ödemesine karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada faturalara ilişkin müşterilerden gelen şikayetlerin, şirketin 2014 yılında yeni bir bilgisayar sistemine geçmesinin ardından başladığı belirtildi.
Şirketin faturalarındaki gecikme ve hatalardan yaklaşık 6 bin müşterisinin etkilendiği belirtildi.
Konuya ilişkin olarak British Gas Business’ın Direktörü Gab Barbaro, müşterilerin zararlarının telafi edildiğini, mevcut sistemin iyileştirilmesi için çalışmaların tamamlandığını söyledi.(aa)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak