Easy Jet, 2017 için umutsuz

Türkiye’de bundan sonra yapılacak seçimlere yurt dışından daha fazla katılım sağlamayı amaçlayan bu yeni gelişmeyi, halkın nasıl karşıladığını ve daha rahat oy kullanılması için neler yapılması gerektiğini Kuzey ve Güney Londra’da yaşayan Türkiyeli vatandaşlara sorduk.