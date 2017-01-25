Easy Jet, 2017 için umutsuz— 25 Ocak 2017
İngiltere merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Easy Jet, Sterlin’deki değer kaybı yüzünden 2017 yılı karının beklentilerin üzerinde gerileyeceğini tahmin ediyor.
İngiltere merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Easy Jet, Sterlin’deki değer kaybı yüzünden 2017 yılı karının beklentilerin üzerinde gerileyeceğini tahmin ediyor.
İrlandalı rakibi Ryanair’in ardından Avrupa’nın en fazla yolcu taşıyan şirketi, petrol fiyatlarındaki yükselişin maliyetler üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurarak, 30 Eylül 2017’ye kadar olan bir yıl içinde karının yaklaşık 131 milyon dolar azalabileceğini açıkladı.
Easy Jet’in bilet fiyatları geçtiğimiz 31 Aralık’a olan üç aylık dönemde yüzde 8’in üzerinde gerilemişti.
Easy Jet gelirlerinin yarısını sterlin üzerinden elde ederken, İngiliz sterlini Brexit referandumunun ardından Amerikan doları karşısında yüzde 17 oranında geriledi. (euronews.com)
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