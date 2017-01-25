HSBC İngiltere’deki 62 şubesini kapatacak— 25 Ocak 2017
İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, bu yıl içerisinde ülkedeki 62 şubenin kapatılmasının planlandığını açıkladı.
İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, bu yıl içerisinde ülkedeki 62 şubenin kapatılmasının planlandığını açıkladı.
Bankadan yapılan açıklamada, mobil ve internet bankacılığı kullanımının artması sebebiyle ülkede 62 şubenin bu yıl sonuna kadar kapatılmasının planlandığı bildirildi.
HSBC Perakende Bankacılığı Başkanı Francesca McDonagh, “Artık daha az insan şubeleri kullanıyor. İşlemlerin yaklaşık yüzde 90’ı dijital platformlar üzerinde yapılıyor. Geçen yıl bu oran yüzde 80 seviyesindeydi.” ifadelerini kullandı.
Banka geçen yıl İngiltere’de 223 şubesini kapatmış, 55 şubenin de bu yıl içerisinde kapatılmasının planlandığını duyurmuştu.
Son açıklamayla birlikte yıl içerisinde kapatılması planlanan şube sayısı da 117’ye yükselmiş oldu. (dünya.com)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak