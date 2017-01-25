Londra Gazete
Son haberler
25 Ocak 2017 - “Oy sandığı kurulan merkez sayısı artmalı”
23 Ocak 2017 - Spiker Ayşegül Bıçkıcı’dan Londra’da diksiyon eğitimi
21 Ocak 2017 - Oakthorpe Türk Okuluna TWPA’dan anlamlı bağış
21 Ocak 2017 - Umre’ye gidenler artık Kudüs’e de uğrayacak
21 Ocak 2017 - UETD’liler Portsmouth kermesinde buluştu
Home / İngiltere ve Londra / Kadınların kılık-kıyafet düzenlemelerine değişiklik talebi

Kadınların kılık-kıyafet düzenlemelerine değişiklik talebi

— 25 Ocak 2017

İş hayatında kadın çalışanların ayrımcılığa uğramasına neden olabilecek düzenlemelerin değiştirilmesi yönündeki talepler gazetelerin tamamında kendine yer bulan bir diğer haber oluyor.

FT, İngiltere Parlamentosu’nun Dilekçeler ve Kadın ve Eşitlik Komiteleri tarafından hazırlanan raporda, kadınların iş hayatında yüksek topuklu ayakkabı giymeye zorlanmasının yaygın bir uygulama olmayı sürdürdüğü sonucuna varıldığını bildiriyor.

Gazetenin haberine göre, raporda kadınların yüksek topuklu ayakkabı giymeye zorlanmasının yasadışı olduğu ve bu uygulamaya devam eden işverenlerin daha etkin bir şekilde cezalandırılmasını sağlamak adına yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi gerektiği belirtiliyor. (bbctürkçe)

Haber Okunma Sayısı: 44
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

19 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 829

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close