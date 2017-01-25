Kadınların kılık-kıyafet düzenlemelerine değişiklik talebi

İş hayatında kadın çalışanların ayrımcılığa uğramasına neden olabilecek düzenlemelerin değiştirilmesi yönündeki talepler gazetelerin tamamında kendine yer bulan bir diğer haber oluyor.

FT, İngiltere Parlamentosu’nun Dilekçeler ve Kadın ve Eşitlik Komiteleri tarafından hazırlanan raporda, kadınların iş hayatında yüksek topuklu ayakkabı giymeye zorlanmasının yaygın bir uygulama olmayı sürdürdüğü sonucuna varıldığını bildiriyor.

Gazetenin haberine göre, raporda kadınların yüksek topuklu ayakkabı giymeye zorlanmasının yasadışı olduğu ve bu uygulamaya devam eden işverenlerin daha etkin bir şekilde cezalandırılmasını sağlamak adına yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi gerektiği belirtiliyor. (bbctürkçe)