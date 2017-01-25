Londra metrosunda şüpheli paket alarmı— 25 Ocak 2017
Doğu Londra’nın Stepney Green metro istasyonunda yapılan şüpheli paket ihbarı alarma neden oldu.
Doğu Londra’nın Stepney Green metro istasyonunda yapılan şüpheli paket ihbarı alarma neden oldu.
Pazartesi günü 11.45 sularında Mile End Road, kordon altına alındı. The Hammersmith &City metro hattı ulaşıma kapatıldı. Polisin gerekli araştırmayı yapıp, güvenliği sağlamasının ardından metro hattı ve kapalı yollar saat 13.00 civarı açıldı.
Olay anında bölgede bulunan bir öğrenci, “Terör tehdidini duyunca istasyondan hızla çıktım. Hayatımda korktuğum en kötü andı” dedi.
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