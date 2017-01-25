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Mehmetçik’in gözü yukarıda: 3-1

— 25 Ocak 2017

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

İkinci yarıya iyi başlayan Mehmetçik, Diyarbakırspor engelini de 3-1’le geçti.

Pymmes Park sahasında oynanan İkinci Küme maçı oldukça tempolu geçti. Mehmetçik, son vuruşlarda daha etkili olunca skoru lehine çevirmeyi bildi.

İlk yarıyı Adem’in penaltı golüyle 1-0 yapan Mehmetçik, ikinci yarıda yine Adem’in ikinci penaltı atışını da gole çevirmesiyle rahatladı. Diyarbakırspor Sait’in golüyle umutlandı. Günün yıldızı Adem, son gole de imzasını attı ve karşılaşma 3-1 sonuçlandı.

 

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