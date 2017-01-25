Mehmetçik’in gözü yukarıda: 3-1
— 25 Ocak 2017
Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ
İkinci yarıya iyi başlayan Mehmetçik, Diyarbakırspor engelini de 3-1’le geçti.
Pymmes Park sahasında oynanan İkinci Küme maçı oldukça tempolu geçti. Mehmetçik, son vuruşlarda daha etkili olunca skoru lehine çevirmeyi bildi.
İlk yarıyı Adem’in penaltı golüyle 1-0 yapan Mehmetçik, ikinci yarıda yine Adem’in ikinci penaltı atışını da gole çevirmesiyle rahatladı. Diyarbakırspor Sait’in golüyle umutlandı. Günün yıldızı Adem, son gole de imzasını attı ve karşılaşma 3-1 sonuçlandı.
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