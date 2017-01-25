Muhasebenizi riske atmayın

BİRLEŞİK Krallık sınırları içerisinde ticari faaliyet gösteren herkesi yakından ilgilendiren muhasebecilik alanında uzman bir firma daha Londra’da hizmet vermeye başladı.

Doğan Accountancy adı altında hizmetlerine başlayan Özgür Doğan, 5 yıllık muhasebecilik tecrübesi ile ticari hayatına yeni başlayacak ve başlamış olanlara kişiye özel hizmet veriyor. 5 yıllık muhasebecilik geçmişinin ardından kendi ofisini açmaya karar veren Özgür Doğan, muhasebenin tüm alanlarına hakim olduğunu ifade etti. Türkçe konuşan toplumlar başta olmak üzere yabancıların da muhasebeciliğini yapan Doğan Accountancy’de, Kurumlar Vergisi – Corporation Tax, Şahsi Vergi – Self-Assesment Tax, KDV İadesi – VAT Returns, Maaş Bordrosu – Payroll, Defter Tutma – Bookkeeping Services, Yıl Sonu Hesapları – Annual Accounts Preparation, Şirket Kuruluşu – Company Secretarial Services, İş Planları – Business Plans, Uyumluluk Servisleri – Compliance Services, İşlem Görmeyen Şirket Hesapları – Dormant Company Accounts, Banka ve Finans Şirketleri Kredilendirmeleri – Liaising with Banks and Institutions konuları başta olmak üzere tüm konularda profesyonel destek alabilirsiniz. Vergilendirme – Taxation alanında uzman isim Özgür Doğan yönetimindeki Doğan Accountancy, açılışına özel herkese 1 yıl boyunca kişiye özel indirim fırsatları sunuyor.

Association Of Accounting Technicians – AAT tarafından ruhsatlı resmi yetkili bir firma olan Doğan Accountancy, Pazartesiden Cumaya haftanın beş günü sabah 09.00’dan akşam 06.00’ya kadar açık.

707 High Road, Finchley, London, N12 0BT adresinde yer alan Doğan Accountancy’e 07930 573273 numaralı telefonu arayarak veya info@doganaccountancy.com e-mail adresine yazarak ulaşabilirsiniz.

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