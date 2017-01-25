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Pekünspor kendine geldi: 9-2

— 25 Ocak 2017

 

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

İkinci Küme’nin alt sıralarında yer alan  iki takımın mücadelesinde kazanan Pekünspor oldu: 9-2

Pymmes Park sahasında oynanan karşılaşmada takviye ettiği kadrosuyla sahaya çıkan Pekünspor, atak oyununu gollerle süslemesini bildi. İlk 45 dakikayı da 3-1 önde kapatan Pekünspor, ligde son sıradan da kurtulmuş oldu.

Pekünspor’a üç puan kazandıran golleri Noah (3), Ruben (2), Eren (2), Hasan (1 ve Abz (1) attı. Yavruvatan’ın sayıları Mihal’den geldi.

 

 

 

 

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