Pekünspor kendine geldi: 9-2

Easy Jet, 2017 için umutsuz— 25 Ocak 2017
İngiltere merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Easy Jet, Sterlin’deki değer kaybı yüzünden 2017 yılı karının beklentilerin üzerinde gerileyeceğini tahmin ediyor.
Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ
İkinci Küme’nin alt sıralarında yer alan iki takımın mücadelesinde kazanan Pekünspor oldu: 9-2
Pymmes Park sahasında oynanan karşılaşmada takviye ettiği kadrosuyla sahaya çıkan Pekünspor, atak oyununu gollerle süslemesini bildi. İlk 45 dakikayı da 3-1 önde kapatan Pekünspor, ligde son sıradan da kurtulmuş oldu.
Pekünspor’a üç puan kazandıran golleri Noah (3), Ruben (2), Eren (2), Hasan (1 ve Abz (1) attı. Yavruvatan’ın sayıları Mihal’den geldi.
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