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Polis, Stoke Newington soyguncusunun peşinde

— 25 Ocak 2017

 

Hackney Polisi, Doğu Londra’nın Stoke Newington bölgesinde insanları soyan bir kişiyi arıyor.

Saldırganın değişik tarihlerde tehdit ve şiddet kullanarak insanları soyduğu belirtildi. Kurbanlarının yanına yalvararak veya akıl hastası rolü oynayarak yaklaşan saldırganın en az 13 ayrı olaydan arandığı kaydedildi.

Stoke Newington bölgesinde 11 Aralık-21 Ocak arasındaki altı haftalık sürede 10 kişiyi soyan soyguncunun, 19 Ocak’ta 15.45-19.45 saatleri arasında Evening Road, Hackney Down ve Hackney Down Studios bölgelerinde üç olaya daha karıştığı belirlendi.

Soyguncunun, 13 Ocak günü 21.30’da Rectory Road Overground İstasyonu’nda da iki kişiyi soyduğu, son olarak da Stoke Newington High Street ile Stamford Hill kavşağında yaptığı soygun girişiminde başarılı olmadığı polis tarafından açıklandı. Ancak şu ana dek soyguncunun hedefindeki kişilerin herhangi bir fiziki darbe almadığı da ifade edildi.

Saldırganın siyah, 25-30 yaşları arasında ve gri renk spor kıyafetleri giydiği de vurgulandı.

Hackney CID’den Dedektif Müfettiş Paul Ridley, “Şüpheli son derece cesur biri. Karanlık saatler kadar gün ışığında kalabalık alanlarda da kurbanlarını hedef alıyor. Bu tür saldırıya uğramış, ancak bize başvuru yapmamış insanların da şikayetlerini ve yardımlarını bekliyoruz. Bölge sakinlerini etkileyen ve rahatsız eden bu kişiyi bir an önce yakalamak için çok sıkı bir çalışma içindeyiz” dedi.

Olay hakkında bilgi sahibi olanların polisi 101, Crimestoppers’ı 0800 555 111 numaralardan, ayrıca tweet@MetCC quoting Operation Ashton ile www.crimestoppers-uk.org adreslerinden arayabilecekleri de belirtildi.

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