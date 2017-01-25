Türkmenköy toparlandı: 6-0

Polis, Stoke Newington soyguncusunun peşinde— 25 Ocak 2017
Hackney Polisi, Doğu Londra’nın Stoke Newington bölgesinde insanları soyan bir kişiyi arıyor.
Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ
Play-off yarışından kopmak istemeyen Türkmenköy, Kafkas Gençlik’i farklı mağlup etti: 6-0.
Pymmes Park’ta oynanan karşılaşmada kümede kalma hesapları yapan rakibi karşısında oldukça tempolu görünen konuk Türkmenköy, skora kolay ulaştı. Oyunun ilk 45 dakikasını da 3-0 önde tamamlayan Yeşlil-Beyazlı ekipte dört gole imza atan Abidin günün dikkat çeken ismi oldu.
Türkmenköy’ün diğer gollerini Lucio ve Ayrton kaydetti.
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