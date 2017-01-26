ABD borsası 20.000 puanı geçti

The Daily Telegraph, ekonomi ekinin manşetine taşıdığı haberde, ABD borsasında gösterge Dow Jone endeksinin 131 yıllık tarihinde ilk kez 20.000 puan seviyesini aştığını belirtiyor.

Gazetenin haberinde, “Seçim sonrası görülen bu yükseliş, işlemcilerin ABD Başkanı’nın yerel üretim üzerindeki düzenleyici yükleri hafifleten, iki petrol boru hattının inşasının önünü açan ve ABD-Meksika sınırına 14 milyar dolarlık maliyeti olması beklenen tartışmalı duvarın örülmesini öngören idari kararnameleri imzalamasının ardından bundan sonra büyük bir mali harcama paketini gündeme getireceği beklentilerinden dolayı küresel piyasaları olumlu etkiledi” ifadesi yer alıyor.

FT de Trump yönetiminin gündeme getireceği vergi indirimleri ve mali teşvik paketinin ekonomik büyüme ve enflasyonu tetikleyeceği beklentileriyle yatırımcıların banka ve bu dönemden kârlı çıkması beklenen şirketlerin hisselerine alım yaptığına dikkat çekiyor. (bbctürkçe)