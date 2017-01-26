Akdeniz mutfağından lezzetler ve vejetaryen menüsü HİSAR’da

Güney Londra’nın Beckenham bölgesinde, ağırlıkla Akdeniz ve klasik Türk mutfağından lezzetler sunan Hisar Meze Bar Restaurant, başta İngilizler olmak üzere toplumun her kesiminden büyük ilgi görüyor.

Hayati Yılmaz ve Erkan Atalay ortaklığında beş yıldır başarılı işlere imza atan Hisar, menü zenginliğinin yanı sıra iç dekoruyla da ilgi çekiyor.

AKDENİZ MUTFAĞINDAN ESİNTİLER

İngiltere’de uzun yıllardır restaurant sektöründe hizmet veren Yılmaz ve Atalay yönetiminde başarı çıtasını her geçen gün yükselten ve bölge halkının daha fazla ilgisini çekmeye başlayan Hisar’ı diğer Türk restaurantlarından farklı kılan unsur; Akdeniz mutfağını, başka bir ifadeyle balık çeşitlerini ve salataları ön plana alması…

ET YEMEYENLER DE UNUTULMAMIŞ

Öte yandan, Hisar Meze Bar Restaurant’ta et yemeyenler de unutulmamış. On değişik lezzetten oluşan vejetaryen menüsüyle de farklarını ortaya koyduklarını anlatan Erkan Atalay, rekabetin yoğun olduğu sektörde bu tarz yeniliklerle ön plana çıktıklarını ifade etti.

Hisar Meze Bar, sosyal sorumluluk anlamında da örnek bir işletme… Son iki yıldır Beckenham Town Junior Football Club’ın forma sponsoru olan Hisar, böylelikle bölge halkına karşı olan sosyal sorumluluğunu da spora destek vererek göstermiş oluyor.

“YENİ HEDEFİMİZ…”

Ekonomik potansiyel ile ticari hareketlilik açısından oldukça pozitif bir bölgede yer aldıklarını ve her damak tadına hitap eden Türk restaurantlarına gösterilen ilgiden Hisar’ın da payını fazlasıyla aldığını belirten Erkan Atalay, önümüzdeki dönem hedeflerini ise şöyle anlattı: “Hedefimiz; daha büyük bir yer açmak. Canlı müzik de olacak… Güney Londra’da böyle bir konsept olmadığı için müşterilerimiz büyük bir beklenti içinde.”

KALİTEDEN ASLA TAVİZ YOK

Sektörel manada yaşanan sorunlara da değinen, özellikle Brexit sürecinde Sterlin’in değer kaybından dolayı Avrupa’dan ithal edilen gıda ürünlerinde meydana gelen anormal fiyat artışlarından söz eden Erkan Atalay, her türlü zorluğa ve düşük kar marjına rağmen en iyi hizmeti verdiklerinin altını çizdi.

Toplamda 12 personelle hizmet veren Hisar Meze Bar Restaurant, haftanın 7 günü 12.00- 23.00 saatleri arasında müşterilerini kabul ediyor. 251 High Street Beckenham, Bromley, BR3 1BN adresinde bulunan Hisar’da rezervasyonlarınız için 020 8650 0755 numaralı telefonu arayabilirsiniz.