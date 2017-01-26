Enfield’de tartıştığı kız arkadaşını öldürdü

Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde kız arkadaşını münakaşa sonrası bıçaklayarak öldüren bir kişi ömür boyu hapise mahkum oldu.

Geçtiğimiz yılın 11 Mart günü meydana gelen olayda 42 yaşındaki Gavin Wilson ile aynı yaştaki kız arkadaşı Lindsey Smith’in Enfield’deki evlerinde evcil hayvanlar yüzünden tartışma yaşadıkları duyuldu. Ev içi şiddete önelik geçmişe de sahip olduğu belirtilen Gavin Wilson vekız arkadaşının saat 17.00 sularında eve girdikleri öğrenildi. Kız arkadaşını midesinden bıçakladığı tespit edilen Smith’in kısa süre sonra evden ayrıldığı da belirlendi.

Komşuların anlattığına göre 23.00 sularında eve dönen Smith’in büyük bir gerginlik içinde “O gitti, O şimdi çok soğuk” diye konuştuğu ifade edildi. Bu gelişmeler üzerine eve çağrılan polis ve ambulans ekibi Lindsey Smith’in cansız bedenini kanapede buldu. Cinayet aleti bıçağı da mutfakta ele geçiren polis kız arkadaşını öldürme suçlaması yaparak Gavin Wilson’u tutukladı.

Gavin Wilson, suçlamaları redderek, kız arkadaşını evde ölü olarak bulduğunu söyledi. Dedektif Müfettiş Paul Considine, Wilson’un açıkça yalan söylediğini, soruşturmada toplanan kanıtların cinayeti onun işlediğini ortaya çıkardığını ifade etti.

Wood Green Crown Court’ta yargılanan Gavin Wilson, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Wilson, bunun en az 20 yılını içerde geçirecek.