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Esenler-Düzce maçı için korsan toplantı yapılmış!

— 26 Ocak 2017

 

TTFF Yönetim Kurulu üyesi ve Fikstür Sekreteri Mehmet Gözde.

Geçtiğimiz hafta sonu Wadham Lodge’da oynanması gereken Esenler-Düzcespor 1.Küme maçının ertelenmesinin nedeni ortaya çıktı.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Fikstür Sekreteri Mehmet Gözde, ertelemeden kendinin haberi olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Esenler’in üst üste üç hafta maçının olmamasını önlemek için daha sonra oynayacağı Düzcespor karşılaşmasını Yönetim Kurulu toplantısında erkene alarak geçen hafta oynatacaktık. Buna Düzcespor da, Esenler de itiraz etmeyerek kabul etmişti. Ama sonradan ne olduysa bu maçın gerçek tarihinde oynanması istenmiş. Yönetim Kurulu üyelerimiz Serdar Sarı, Mehmet Elitok ve ilk toplantıda bulunmayan Ali Perçin, gizli bir toplantı yaparak geçen haftaki maçı ertelemişler. Federasyon Yönetim Kurulu’ndan ayrı yaptıkları toplantıda aldıkları kararı Fikstür Sekreteri olan benden gizlyerek, Başkan Kemal Soyer’i de ikna ederek böyle bir harekette bulunmuşlar. Maçın ertelenmesi için Federasyon kararı alınmamıştır ve bu resmi bir karar değildir” dedi.

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