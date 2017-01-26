Esenler-Düzce maçı için korsan toplantı yapılmış!

Boris Johnson: Esad’ın seçime girmesine izin verilmeli— 26 Ocak 2017
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin Suriye’deki krizle ilgili tutumunu “yeniden ele alması” gerektiğini söyledi.
Geçtiğimiz hafta sonu Wadham Lodge’da oynanması gereken Esenler-Düzcespor 1.Küme maçının ertelenmesinin nedeni ortaya çıktı.
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Fikstür Sekreteri Mehmet Gözde, ertelemeden kendinin haberi olmadığını belirterek şunları söyledi:
“Esenler’in üst üste üç hafta maçının olmamasını önlemek için daha sonra oynayacağı Düzcespor karşılaşmasını Yönetim Kurulu toplantısında erkene alarak geçen hafta oynatacaktık. Buna Düzcespor da, Esenler de itiraz etmeyerek kabul etmişti. Ama sonradan ne olduysa bu maçın gerçek tarihinde oynanması istenmiş. Yönetim Kurulu üyelerimiz Serdar Sarı, Mehmet Elitok ve ilk toplantıda bulunmayan Ali Perçin, gizli bir toplantı yaparak geçen haftaki maçı ertelemişler. Federasyon Yönetim Kurulu’ndan ayrı yaptıkları toplantıda aldıkları kararı Fikstür Sekreteri olan benden gizlyerek, Başkan Kemal Soyer’i de ikna ederek böyle bir harekette bulunmuşlar. Maçın ertelenmesi için Federasyon kararı alınmamıştır ve bu resmi bir karar değildir” dedi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak