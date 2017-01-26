“Göçümüzün 100. yılında dimdik ayaktayız”

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Ada’da başlayan göçün 100’üncü yılı içinde konferans, anma, tanıma ve tanıtma, festival gibi çeşitli etkinlikler düzenleme kararı aldı.

Konsey öncülüğünde oluşturulan Festival Komitesi, Birinci Dünya Savaşı sonlarında başlayıp günümüzde de devam etmekte olan göçün 100’üncü yılında Londra’da büyük bir festivalle imza atacak. 25 Haziran Pazar günü yapılması karar verilen festival hakkında Konsey ve Festi Komitesi yazılı bir açıklama yaparak Birleşik Krallık’ta yaşayan tüm Kıbrıslı Türklere davet ve destek çağrısında bulundu. Komite tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: “İngiltere 1. Dünya Savaşının sonlarına doğru, 27 Kasım 1917’de yayınladığı bir “Krallık Konseyi Emri” ile Kıbrıs halkına İngiliz vatandaşlığına geçmeleri için iki yıllık bir süre tanımıştı. Bunun üzerine Kıbrıs Türklerinin büyük bir kısmı, çoğunlukla Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmeye başlamışlardı. Acıdır ki bu göçler 100 yıldan beridir devam etmektedir. Buna rağmen, Kıbrıs’tan uzakta bizler “Kıbrıslı Türkleriz” demeye devam ediyoruz ve edeceğiz.”

“KÜÇÜK KIBRIS’IMIZI YARATTIK”

“100 yıldır gittiğimiz ülkelerde toplumsal varlığımızı koruyarak, oralarda küçük Kıbrıs’ımızı yarattık. Yaşadığımız ülkelerde sanat kültür ve ticaret örgütlerimizi, futbol kulüplerimizi kurarak, beraberliğimizi koruduk ve ayakta kalmayı başardık. Konsey, Leyla Kemal başkanlığında, Yönetim Kurulu ve üyelerinin kararı ile Londra’da geniş kapsamlı bir festival organize etmeye hazırlanıyor. Kıbrıs Türk Kültürü, gelenek ve göreneklerinin sergileneceği festivalde, gerek Kıbrıs, gerekse Britanya’da yaşayan iş adamlarımızın ve derneklerimizin tanıtımını sağlamak hedefleniyor. Gönüllü kişilerden oluşturulan ve ilk toplantısını gerçekleştiren Festival Komitesi, Konsey’e üye olan ve olmayan kurum, kuruluş ve kişilerden oluşmaktadır. “

100 YILIN EN BÜYÜK ETKİNLİĞİ

“Kıbrıs Türk Toplumunun bu güne kadar düzenlediği 100 yılın en büyük etkinliği olması için canla başla çalışmakta olan Festival komitesi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Konsey Başkanı Leyla Kemal ve Yönetim Kurulu üyelerinden Işık Vedat, Tuğrul Yiğitoğlu, Selda Ziya, Selin Salih, Duygu Tağmaç, Eddie Ertan, Hakan Hüseyin, Konsey eski Başkanı Aysın Yılmaz, British Turkish Cypriots Association’dan Çetin Ramadan ve Ersu Ekrem, Limasollular Derneğinden Arife Rıdvan, Türk Futbol Federasyonu’ndan Kemal Soyer, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nden Sinem Arıca, Kıbrıs Türk Cemiyeti’nden Emir Osman, Kuzey Londra İslam Vakfı’ndan Tevfik Zekai, Atatürk Okulları’nda Zeliş Özakinsel ve Nuriye Mertcan, Kıbrıs Toplum Merkezinden Onur İbrahim, Oarthorpe Türk Okulundan Ülkü Demirel, geçmişte yıllarca Konsey’in Milli Günleri Kutlama Komitesi başkanlığını yürüten Ahmet Havalı ve Erhan Tahir.”

BAYRAM HAVASINDA BİR FESTİVAL

“Bu komiteye katılmak isteyenler bizlere +44 (0) 749 626 7033 numarasından ulaşabilirler. Festival tarihi 25 Haziran 2017 olarak belirlenmiştir. Ramazan Bayramının ilk gününe rastlayan bu tarihte tüm halkımızı göçümüzün 100. yılında, Ramazan Bayramımızı hep birlikte kutlama heyecanını yaşamaya davet ediyoruz. Chingford Rugby Club’da, Lea Valley Playing Fields, Chingford E4 8AQ Bayram havasını herkese yaşatmak için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz.”