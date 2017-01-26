İngiltere Cemevi’nde göç ve gurbet konuşulacak

SOSYOLOG, yazar ve belgesel yapımcısı Semra Eren-Nijhar’ın “Artık Gurbet Yok! (Mu?)” isimli iki dilde yayınlanan kitabının tanıtım ve imza günü ‘Göç ve Gurbet‘ konulu konferans ile 28 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Alevi Kültür Merkezinde okuyucularıyla buluşacak. Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek’in bir konuşma ile katılacağı konferansta Enfield Belediye Meclis Üyeleri Doğan Delman ile Suna Hurman, kitabın yazarı Semra Eren-Nijhar’ın konuşmacı olacak ve konferansı avukat Baykal Sürük yönetecek.

Türkçe gerçekleşecek konferansa 89 Ridley Road, Hackney, London E8 2NH adresinde yer alan İngiltere Alevi Kültür Merkezi – Cemevi ev sahipliği yapacak.

On yıllar önce yurtlarını terk ederek hayatlarını gurbette sürdürmeye çalışan Türklerin hayat hikayelerinin yer aldığı “Artık Gurbet Yok! (Mu?)” kitabı, yazar Semra Eren-Nijhar’ın farklı bölgelerde gerçekleştirdiği sergiler ile okuyucu ile buluşmuştu.

Londra’da yaşayan farklı kadınların kısa hikayelerini içeren sergi ve kitap çalışması, fotoğraflarıyla birlikte geçen yaz Pictoren Gallery’de sergi severlerle buluşmuştu. Waltham Forest Belediye Başkanı Peter Herrington ve Enfield Belediye Meclis Üyesi Suna Hurman’ın da katıldığı sergiyi onlarca kişi ziyaret etmişti.

Sergi hakkında Londra Gazete’ye bir açıklama yapan Sosyolog Semra Eren Nijhar, “Gurbet var mı, yok mu diye hep tartışılıyordu. Artık gurbet yok mu diye yola çıktık çünkü 5’nci neslin dönemi yaşıyoruz ve bunun üzerine araştırmaya devam ediyorum. Ayrıca referandumun ardından artan ırkçılık olaylarına karşı, göçmenleri yeterince tanımayan yerli toplumun ötekileştirdiği ve kimi zaman ırkçı saldırılarda bulunduğu göçmenleri tanımalarında yardımcı olmasını amaçlıyorum. Kendi topraklarından gelerek burada önemli işlere imza atan, topluma değer katan göçmenlere karşı yapılan saldırıların azalmasında sergimizin önemli etkileri olacağını düşünüyorum.” demişti.