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Islington’da bir genç polisi öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

— 26 Ocak 2017

Balls Pond Road, Islington

Kuzey Londra’da Islington’dan, Hackney’e giden ve en yoğun trafiğin olduğu yollardan biri olan Balls Pond Road üzerinde, motosikletli bir genç kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

Çarşamba günü saat 16.15 sularında meydana gelen olayda, genç, kendisine durması için işaret veren polis memurunun üzerine motosikletiyle çarparak kaçmaya başladı. Ancak kısa bir takipten sonra genç yakalandı.

Motosiklet de çalıntı çıktı.

Bölgede trafiği durdurarak, kaos yaratan olaydan sonra bacaklarından aldığı yaralarla hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki polis memurunun, tedavisinden sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Kuzey Londra’daki polis istasyonunda gözaltında tutulan  18 yaşındaki gencin, B sınıfı uyuşturucu kullandığı tespit edildiği, kullandığı motosikletin de kayıp ve çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Gence,cinayete teşebbüs, uyuşturucu kullanmak ve polisten kaçmak suçlamaları da yapıldı. Bölgede olayı görenler, şaşkınlık içinde kaldıklarını, uzun süre bölgede kaos ortamının yaşandığını söyledi.

Islington Polisi’nden Dedektif Çavuş Jean-Pascal Barbe, “Bu, Londra’daki insanları güvende tutmak için polis memurlarının günlük olarak yaşadıkları tehlikeleri gösteriyor” dedi.

Olayı görenlerin Islington Polisi’nin 101, Crimestoppers’ın 0800 555 111 numaralı telefonları ile @MetCC twetter adresini aramalarını istedi.

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