UETD UK’nin düzenlemiş olduğu “Kadının siyasette ve sivil toplumdaki yeri ve önemi” başlıklı panele ilgi yoğun oldu.

Panele TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, UETD Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut, UETD UK Başkanı Dr. Turhan Özen, Londra Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı Londra Temsilcisi Necmi Akçay, İngiltere’de faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar katıldı.

AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu, kadının siyasetteki önemine kendi yaşadıklarını örnek göstererek; kadınların siyasi alanda yer almalarının öneminden bahsetti. Gündemdeki konulara da değinen Katırcıoğlu, Anayasa değişikliği ve yönetim sistemi konuları başta olmak üzere TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

“Yorucu ve uzun bir tempodan sonra nihayet Anayasa değişikliğimizi büyük bir mücadeleyle ama gerçekten iyi bir şekilde, çok iyi bir oranla, evet kabulüyle geçirdik” diyen Katırcıoğlu, başkanlık sisteminin karmaşık ve tanımlanamaz bir şey olmadığını dile getirdi. Katırcıoğlu, bunun bir yönetim sistemi olduğunu belirterek, “Başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi, adına ne derseniz deyin, bu yeni üretilmiş bir şey değil. Dünyada örnekleri var. Bu sistemi yüzyıllardır uygulayan ülkeler var. Korkmayın. Bizleri dinleyin. Korkular üzerine bu ülkeyi senelerce uyuttular.” dedi.

15 Temmuz darbe girişim sürecine de değinen Katırcıoğlu “Gerçekten zor bir yıl geçirdik. 2016 ve ondan öncesi de oldukça zordu ama yaşadığımız her zorluk bizi çok daha güçlü kılıyor. Zorluklar öldürmez, güçlendirir. ‘Mücadele insanı pekiştirir’ derler. Bu anlamda da yaşadığımız 15 Temmuz’da çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya geldik. Darbe görünümünde, aslında bir işgal girişimi. Ben öyle tanımlıyorum. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız, ‘darbe görünümlü terörist işgal eylemidir’ diyorum. O gece gerçekten aziz kahraman halkımızın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve çağrısıyla birlikte o tankların, tüfeklerin, helikopterlerin hiçbir etkisi olmadı.”

Program sonunda ise UETD UK Kadın Kolları Başkanı Naciye Batkitar görevini Reyhan Kızılağaç’a devretti. Batkitar konuşmasında UETD UK’nin halkla ilişkiler biriminde çalışmalarına devam edeceğini söyleyerek, yeni kadın kolları başkanına başarılar diledi.