LFA’den, TTFF’e taviz yok!

Yeşilada-Küçük Kaymaklı maçıyla ilgili olarak Londra Futbol Birliği (LFA) kararını uygulamayan Türk Toplumu Futbol Federasyonu’na taviz çıkmadı.

TTFF yönetimi ile geçtiğimiz Çarşamba günü Haringey’deki Kıbrıs Evi’nde biraraya gelen LFA Başkanı George Dorling ve eşi, aynı zamanda LFA Disiplin Komitesi Başkanı Louis Dorling, uyarılarda bulundu.Başkan Kemal Soyer ile Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Elitok, Eray Öznacar, Mehmet Gözde, Serdar Sarı, Ali Perçin ve Hüseyin Karabulut’tan oluşan TTFF heyetine taviz vermeyen LFA temsilcileri, bu sorun için üç çözüm sundu.

Başkan Dorling, sorunun 15 Şubat tarihine kadar çözülmesini istedi. Dorling, soruna neden olan kulüp olan Yeşilada’nın, TTFF tarafından alınacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ligden ihracının kulüpler tarafından oylamya sunulmasını istedi. Buradan sonuç çıkmadığı takdirde Küçük Kaymaklı-Yeşilada maçı hakkında LFA kararının uygulanmasının zorunlu oduğunu hatırlatan George Dorling, aksi takdirde TTFF’nin, tüm faaliyetlerinin askıya alınmasının da ele alınacağı Disiplin Komitesi’ne havale edileceğini vurguladı.