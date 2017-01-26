Londra Türk Master beşte beş yaptı: 4-2

Enfield’de tartıştığı kız arkadaşını öldürdü— 26 Ocak 2017
Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde kız arkadaşını münakaşa sonrası bıçaklayarak öldüren bir kişi ömür boyu hapise mahkum oldu.
Barnet Sunday Veteran League Premier Divison’da Londra Türk Master (LTM) üçüncü şampiyonluğuna adım adım ilerliyor.
Sahasında Old Ovens Vets ile karşılaşan LTM, sahadan 4-2 galip ayrıldı. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan temsilcimiz son bölümdeki etkili futboluyla sahadan galibiyetle ayrıldı. Üç puan getiren gollerden ikisini Sezai Taşçı ile diğerlerini Ali Menteşe ve Ferrad Sofiana kaydetti.
LTM böylece ligde oynadığu beş maçtan da galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Öte yandan National Veteran Cup’ta Türk futbolcuların da oynadığı Globe Rangers, sahasında konuk ettiği Old Aloysians takımını 6-4 yenerek eledi.
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