Onlar Rusya’nın en güzelleri

Her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı çekiyor— 26 Ocak 2017
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı ve ağrı hissediyor.
Erkek dergisi Maxim, internet üzerinden gerçekleştirdiği bir anketle Rusya’nın en güzel kadınını seçti.
Vera Brejneva, ‘Rus Kim Kardashian’ olarak anılan Anastasya Kvitko’yu geride bıraktı. Oylama sonucunda eskiden Ukraynalı Nu Virgos grubunda yer alan ve daha sonra kariyerine tek başına devam eden 34 yaşındaki Vera Brejneva başı çekti.
Instagram’da 6 milyon takipçisi olan ve dikkat çeken fotoğraflarıyla bilinen Brejneva, Rusya’nın öne çıkan diğer güzellerini de geride bıraktı.
Oylamada 30 yaşındaki şarkıcı Natalya Kristyakova Ionova da ikinciliğe yerleşti.
Glukoza, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vaftiz kızı Kseniya Sobçak’ın yakın arkadaşı olarak biliniyor.
‘Rus Kim Kardashian’ olarak anılan ve Instagram’da 5 milyondan fazla takipçisi olan model Anastasya Kvitko da üçüncü oldu.
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