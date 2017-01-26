Washington’da May ve Trump görüşmesi

May ile Trump’ın Washington’da yapacağı görüşme de İngiliz gazetelerinde geniş yer buluyor.

The Times gazetesi, May’in görüşmede Trump’a ABD’deki sürpriz seçim sonuçları ve İngiltere’deki Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma referandumunun ardından yenilenen güven ortamında “dünyaya bir kez daha birlikte liderlik” edebileceklerini söyleyeceğini belirtiyor.

Gazete, May’in Trump’ın başkanlığı ve ABD ile işbirliği konularında beklenmedik derecede iyimser bir tutum takınmaya hazırlandığına dikkat çekiyor.

Haberde ayrıca, May’in bir yıl önce Trump’ın başkanlık kampanyasındaki söylemini “bölücü, yardımcı olmayan ve yanlış” olarak nitelendirdiği de hatırlatılıyor.

The Guardian gazetesi ise iki liderin görüşmesiyle ilgili yayımladığı analizde Trump ile fazla yakınlaşmanın doğurabileceği sonuçlara yönelik bir dizi uyarıya yer veriliyor.

Analizde, Trump, “en öngörülemeyen ve Avrupa’da modern zamanların en az beğenilen ABD başkanı” olarak tanımlanıyor ve şu ifadelere yer veriliyor:

“May’in üzerinde ikili ilişkilerin zayıflamasının altında kalkamayacak olmasının baskısı var. AB ile köprüleri yaktıktan sonra İngiltere, Amerika ile ittifakının zayıflamasına izin veremez. Daha geniş anlamda, May’in ekibinin, etkisinin sınırlı kalacağı alanları tespit etmesi ve ilk toplantıda İslam Devleti’yle mücadele gibi ortak hareket edilebilecek alanlara odaklanması gerekiyor.” (bbctürkçe)