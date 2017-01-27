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90 günde İngiltere ile anlaşma yapabiliriz

— 27 Ocak 2017

Ted Malloch

Bu haftanın sonunda ABD’ye gidecek olan İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump ile buluşacak ilk dünya lideri olacak.

ABD’nin yeni Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olması beklenen Profesör Ted Malloch, İngiltere’nin ABD ile 90 gün içinde her iki tarafın da lehine olacak bir ticaret anlaşması imzayalabileceğini düşünüyor.

ABD’li akademisyen, “Tarihte en iyi birleşme ve satın alma anlaşmaları genelde 90 gün içinde gerçekleşmiştir” diyor.

Malloch, May’in bu ziyaretinde nihai anlaşmaya varılmasa da bir çerçevenin belirlenebileceği görüşünde.

AB yetkilileri İngiltere’nin AB’den ayrılmadan ticaret anlaşması yapmak için görüşmelere başlayamacağını vurguluyor.

Ted Malloch ise AB’nin İngiltere’yi bu açıdan engellemeyi çalışmasını, “Karınızın sizi aldatmasını engellemek istersiniz, ona ilişkisini bitirmesini söylersiniz ama bu çoğu zaman karınızı engellemez” benzetmesiyle açıkladı. (bbctürkçe)

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