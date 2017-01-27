Londra Gazete
Son haberler
27 Ocak 2017 - CHP İngiltere “Hayır” dedi
26 Ocak 2017 - İngiltere Cemevi’nde göç ve gurbet konuşulacak
26 Ocak 2017 - “Korkular üzerine bu ülkeyi senelerce uyuttular”
26 Ocak 2017 - Islington’da bir genç polisi öldürmeye teşebbüsten tutuklandı
26 Ocak 2017 - “Göçümüzün 100. yılında dimdik ayaktayız”
Home / Toplum haberleri / CHP İngiltere “Hayır” dedi

CHP İngiltere “Hayır” dedi

— 27 Ocak 2017

CHP İngiltere Birliği, geçtiğimiz Pazar günü Haringey’de yaptıkları bir toplantı ile Türkiye’de uygulanacak Anayasa değişikliği referandumuna “Hayır” kampanyasını başlattı. CHP İngiltere Başkanı Hasan Dikme, konu ile ilgili yaptığı açıklamada birliğin bu konuda oldukça hassas olduğunu ve kampanyayla ilgilenmek üzere özel bir “Hayır Grubu” kurulacağından bahsetti.

Londra’da Türkçe konuşan toplumların yoğun olarak yaşadığı Haringey bölgesinde yapılan kahvaltı etkinliğine toplumdan birçok sima katıldı. Katılımcılar arasında İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer, Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Dr. Ali Tekin Atalar ve CHP İngiltere Birliği Kurucu Başkanı Baki Düzgün gibi tanıdık simalar da bulundu. Toplantının bir diğer ana konusu olan ve uzun zamandır CHP İngiltere’nin planları arasında bulunan CHP İngiltere ofisine dair yaptığı açıklamada, şu an hali hazırda Kuzey Londra’da planları başlatılan bir binanın bulunduğunu ve kısa sürece CHP İngiltere’nin toplumla buluşmak üzere açacağı ofisinin yolda olduğunu belirtti. CHP İngiltere’nin ileride açılacak ofisinin önemini tekrardan vurgulayan Dikme, şunları söyledi: “Artık CHP İngiltere toplantılarımızı ve davetlerimizi kendimize ait bir nevi evimizde yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum.”

“HAYIR” KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR

Hasan Dikme, yaptığı açıklamada “Bu kahvaltıyla birlikte ‘Başkanlığa Hayır’ kampanyası başlatılmıştır.” dedi. “Hayır” tişörtlerinin de satıldığı toplantıda Hasan Dikme, mevcut anayasa değişikliği gündemi ile ilgili şunları söyledi: “Yarın çok geç olacak! Türk Milleti rejim konusundaki kararını 29 Ekim 1923’te tabiatına ve ihtiyaçlarına en uygun idare şekli olan Cumhuriyet idaresini benimseyerek yapmıştır. Bugün yapılan Anayasa değişikliği ve başkanlık dayatmaları Türkiye’nin kesinlikle ihtiyacı olan bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti, diktatörlüğe sürükleniyor. Laiklik elden gidecektir. Askeri darbelerin önü açılacaktır. Yolsuzluk, mezhepçilik ve adam kayırma tavan yapacaktır. Anti-demokratik uygulamalar engellenemeyecektir. İşçi ve Emekçi daha çok ezilecektir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin neredeyse tamamı parlamenter sistemi benimsemiştir ve Türk Milleti de Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde rejim konusunda son noktayı 1923’te koymuştur ve rejimin değiştirilmesine asla izin vermeyecektir.”

Haber Okunma Sayısı: 10
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

26 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 830

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close