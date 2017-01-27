CHP İngiltere “Hayır” dedi

CHP İngiltere Birliği, geçtiğimiz Pazar günü Haringey’de yaptıkları bir toplantı ile Türkiye’de uygulanacak Anayasa değişikliği referandumuna “Hayır” kampanyasını başlattı. CHP İngiltere Başkanı Hasan Dikme, konu ile ilgili yaptığı açıklamada birliğin bu konuda oldukça hassas olduğunu ve kampanyayla ilgilenmek üzere özel bir “Hayır Grubu” kurulacağından bahsetti.

Londra’da Türkçe konuşan toplumların yoğun olarak yaşadığı Haringey bölgesinde yapılan kahvaltı etkinliğine toplumdan birçok sima katıldı. Katılımcılar arasında İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer, Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Dr. Ali Tekin Atalar ve CHP İngiltere Birliği Kurucu Başkanı Baki Düzgün gibi tanıdık simalar da bulundu. Toplantının bir diğer ana konusu olan ve uzun zamandır CHP İngiltere’nin planları arasında bulunan CHP İngiltere ofisine dair yaptığı açıklamada, şu an hali hazırda Kuzey Londra’da planları başlatılan bir binanın bulunduğunu ve kısa sürece CHP İngiltere’nin toplumla buluşmak üzere açacağı ofisinin yolda olduğunu belirtti. CHP İngiltere’nin ileride açılacak ofisinin önemini tekrardan vurgulayan Dikme, şunları söyledi: “Artık CHP İngiltere toplantılarımızı ve davetlerimizi kendimize ait bir nevi evimizde yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum.”

“HAYIR” KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR

Hasan Dikme, yaptığı açıklamada “Bu kahvaltıyla birlikte ‘Başkanlığa Hayır’ kampanyası başlatılmıştır.” dedi. “Hayır” tişörtlerinin de satıldığı toplantıda Hasan Dikme, mevcut anayasa değişikliği gündemi ile ilgili şunları söyledi: “Yarın çok geç olacak! Türk Milleti rejim konusundaki kararını 29 Ekim 1923’te tabiatına ve ihtiyaçlarına en uygun idare şekli olan Cumhuriyet idaresini benimseyerek yapmıştır. Bugün yapılan Anayasa değişikliği ve başkanlık dayatmaları Türkiye’nin kesinlikle ihtiyacı olan bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti, diktatörlüğe sürükleniyor. Laiklik elden gidecektir. Askeri darbelerin önü açılacaktır. Yolsuzluk, mezhepçilik ve adam kayırma tavan yapacaktır. Anti-demokratik uygulamalar engellenemeyecektir. İşçi ve Emekçi daha çok ezilecektir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin neredeyse tamamı parlamenter sistemi benimsemiştir ve Türk Milleti de Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde rejim konusunda son noktayı 1923’te koymuştur ve rejimin değiştirilmesine asla izin vermeyecektir.”