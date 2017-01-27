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Finsbury Park’ta ilkokulun yanında bıçaklama

— 27 Ocak 2017

Finsbury Park, Woodberry Grove

Kuzey Londra’nın Islington bölgesinde bir ilkokulun yanında meydana gelen olayda bir erkek bıçaklandı.

Doğu Londra’daki bir hastaneye kaldırılan kişinin yaralarının hayati tehlike oluşturmadığı söylendi.

Olay Perşembe günü saat 19.00 sularında Finsbury Park’ta Woodberry Grove’daki Woodberry Down İlkokulu’undan birkaç metre uzaklıkta meydana geldi.

Şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığını söyleyen Scotland Yard Police sözcüsü Hackney Polisi’nin soruşturmayı devam ettirdiğini açıkladı.

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